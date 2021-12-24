В Татарстане от COVID-19 скончались еще четыре человека
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Коронавирус унес жизни женщин 1939, 1941, 1955 годов рождения и мужчины 1938 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
В общей сложности в республике подтвердились 1 405 летальных исходов от коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в РТ зарегистрировали 97 случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии в регионе подтвердилось 42 060 случаев коронавируса. Также за сутки в республике выздоровели 170 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 35 497 человек.
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