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В Татарстане от COVID-19 скончались еще четыре человека

18:39, 24.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Татарстане от COVID-19 скончались еще четыре человека
Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Коронавирус унес жизни женщин 1939, 1941, 1955 годов рождения и мужчины 1938 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: Максим Платонов

В общей сложности в республике подтвердились 1 405 летальных исходов от коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в РТ зарегистрировали 97 случаев заражения COVID-19. За весь период пандемии в регионе подтвердилось 42 060 случаев коронавируса. Также за сутки в республике выздоровели 170 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 35 497 человек.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:47
    Показатели падают. Это радует
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