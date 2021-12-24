В Татарстане возобновили диспансеризацию и профмедосмотры

В Татарстане медицинские организации возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.



Диспансеризация и профмедосмотры ранее приостанавливали в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и связанными с этим ограничениями.

По словам Жаворонкова, проведение медосмотров и диспансеризация возобновлены для детей и взрослых. Исключение — лица старше 60 лет.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В конце октября в Минздраве Татарстана подписали приказ о приостановке диспансеризации взрослых и детей, а также профилактических медосмотров до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Маргарита Головатенко