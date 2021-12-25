В Альметьевске завершает работу инфекционный госпиталь на базе онкодиспансера

В Альметьевске завершает работу инфекционный госпиталь на базе онкологического диспансера. Онкоотделение вновь возвращается к оказанию плановой помощи.

Сейчас в «красной зоне» госпиталя находятся 4 пациента. Двоих готовят к выписке, оставшихся переведут в госпиталь ЦРБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Койки для больных COVID-19 развернули здесь 27 сентября. За последние два месяца здесь прошли лечение 222 пациента. Еще в октябре все палаты были заполнены тяжелобольными коронавирусом. Уже с 27 декабря онкодиспансер возвращается к работе в прежнем режиме, передает «Альметьевск ТВ».



На прошлой неделе главный внештатный эпидемиолог и специалист по вакцинопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов сообщал, что в республике коечный фонд для пациентов с COVID-19 сократили вдвое с начала ноября — с 7,5 тысячи до более 3,5 тысячи. Часть медучреждении перешла на штатный режим работы.

Татьяна Леухина