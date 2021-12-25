Ученые рассказали о специфических симптомах «омикрона», которые проявляются у привитых от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

У вакцинированных от COVID-19 людей могут проявляться специфические симптомы заражения омикрон-штаммом. Среди них — тошнота и потеря аппетита.

По словам профессора Королевского колледжа в Лондоне Тима Спектора, для тех, кто привился и заразился «омикроном», также характеры невысокая температура, головная боль и боль в горле. У некоторых наблюдается рвота, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Express.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что омикрон-штамм коронавируса распространяется быстрее по сравнению с другими вариантами инфекции, однако в то же время нет свидетельств о том, что «омикрон» более опасен.

Диана Жиленкова