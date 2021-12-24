В России запустили в гражданский оборот первые партии вакцины «Спутник M»

В России выпустили в гражданский оборот первые партии вакцины от COVID-19 для подростков. Препарат «Спутник М» разработал Центр им. Гамалеи.

Как говорится в реестре Росздравнадзора, торговое наименование препарата — Гам-КОВИД-Вак-М.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом месяце глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране до конца текущего года планируют выпустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

Недавно в ВОЗ рекомендовали не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от COVID-19, так как эта возрастная категория населения менее всего подвержена тяжелому протеканию заболевания.



Диана Жиленкова