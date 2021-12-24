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В России запустили в гражданский оборот первые партии вакцины «Спутник M»

18:58, 24.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России запустили в гражданский оборот первые партии вакцины «Спутник M»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России выпустили в гражданский оборот первые партии вакцины от COVID-19 для подростков. Препарат «Спутник М» разработал Центр им. Гамалеи.

Как говорится в реестре Росздравнадзора, торговое наименование препарата — Гам-КОВИД-Вак-М.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом месяце глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в стране до конца текущего года планируют выпустить в гражданский оборот около 150 тысяч доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

Недавно в ВОЗ рекомендовали не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от COVID-19, так как эта возрастная категория населения менее всего подвержена тяжелому протеканию заболевания.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:34
    Мне кажется, это не очень безопасно для детей, ведь тестирование ещё не было. Плюс мы и так тратим кучу денег на эту вакцину.
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