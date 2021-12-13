Главное о коронавирусе на 13 декабря: закон о QR-кодах в транспорте доработают, «омикрон» у 16 туристов из ЮАР

Фото: Максим Платонов

В Челнах перед Новым годом проверят соблюдение QR-режима в крупных ТЦ

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 187 новых случаев COVID-19. Всего на 13 декабря в республике зарегистрировано 40 794 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 33 849 человек, в том числе 41 за минувшие сутки. Умер за весь период 1 341 человек.

Спрос на самостоятельный туризм в Казань в новогодние праздники упал на 60%. Причина тому — введение QR-кодов. Заметное снижение количества туристов отметили и туроператоры. Снижение количества заявок отметили в «Интуристе», «Дельфине», «Мастерской путешествий» — там уже не верят во внезапный резкий всплеск продаж непосредственно перед праздниками.

В выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек: 16 из них выявили в трамваях и троллейбусах и 10 — в метрополитене.

Фото: Илья Репин

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. COVID-19 стал причиной смерти женщины 1927 года рождения и трех мужчин 1934, 1940 и 1939 годов рождения.

В Набережных Челнах перед Новым годом проверят соблюдение режима QR-кодов в крупных торговых центрах. Такое поручение дал мэр города Наиль Магдеев.



Закон о QR-кодах в транспорте продолжат дорабатывать

За последние сутки в России выявили 29 558 новых случаев коронавируса, выздоровели 28 561 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 046 454 человек, а выздоровевших — до 8 769 916 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 1 121 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 290 604 человек.



За последние сутки в России проведено более 455 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 635 442 человека.

Минтранс России продолжит проработку деталей закона о системе QR-кодов в общественном транспорте. По словам главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, на Совете думы 13 декабря Комитет предложит перенести законопроект и изучить его положительные и отрицательные стороны. В первом чтении он рассматриваться не будет.

Кабмин РФ продлил до 2025 года упрощенный порядок ввоза медицинских изделий для борьбы с COVID-19. Упрощенная процедура позволит получать документы для ввоза и использования медизделий в максимально короткие сроки. Этот порядок продлили еще на 3 года.

Фото pharmvestnik.ru

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал, что защититься от COVID-19 можно за счет введения инъекции и применения назальной вакцины. При интерназальном (распыление в носовой полости) применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А, которые защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. После вакцинации больше всего образуется иммуноглобулинов G, то есть антител. При введении обеих вакцин человек получит много иммуноглобулинов A и G.

Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса. Отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Информация должна быть размещена на сайте. Добавляется, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски, перчатки, обрабатывать руки, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медицинской книжкой. Ведомство напоминает про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа — курьер должен поставить доставку у двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метра и сообщить о доставке по телефону.

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с южноафриканским коллегой Наледи Пандор организацию прилетов в ЮАР самолета с врачами и медицинской лабораторией.

Режим повышенной готовности, действующий в Новосибирской области с марта 2020 года, будет продлен с конца декабря до конца зимнего эпидемиологического сезона.

Фото: Максим Платонов

Хабаровский край достиг коллективного иммунитета от коронавируса на более чем 60%, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов. Он отметил, что эффективность использования вакцины «ГамКовидВак» (Спутник V) в Хабаровском крае показала 100%-ю эффективность для предупреждения тяжелого течения заболевания и развития летальных исходов.

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружен уже у 16 вернувшихся в Россию из ЮАР, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Касательно проектов по введению QR-кодов Голикова заявила, что об ограничении прав граждан речи не идет.

Полмиллиарда человек под угрозой нищеты

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 270 162 629 человек, 5 306 116 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 921 405). На второй строчке — Индия (34 697 860), на третьей — Бразилия (22 177 059), на четвертой — Великобритания (10 881 189), на пятой — Россия (9 842 021, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (797 346). За ними следуют Бразилия (616 457), Индия (475 636), Мексика (296 620), Россия (283 815).

Специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы обнаружили, что лекарство от алкоголизма дисульфирам показывает эффективность в борьбе с коронавирусом. При лечении пациентов этим лекарством риск летального исхода от COVID-19 снижается, количество летальных случаев снизилось на 34%.

На территории Сербии произведено около 2 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». В ближайшее время будет произведено минимум 4 млн доз. Помимо этого, Сербия скоро подпишет с Россией соглашение о закупке 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». На территории страны хотят организовать производство препарата и назальной вакцины «Спутник V».

Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что новый штамм коронавируса «омикрон» может снижать эффективность вакцин от коронавируса, но этот вариант не такой опасный, как «дельта». Эти же данные говорят о том, что штамм менее опасен: большинство выявленных случаев проходили в бессимптомной, легкой форме, либо средней форме.

ВОЗ и Всемирный банк сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии. Пандемия привела к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвала чрезмерное напряжение в системах охраны здоровья разных стран. Из-за этого, по данным организаций, впервые за десять лет снизился охват населения иммунизацией, а смертность от туберкулеза и малярии выросла.

В Южной Корее зарегистрировали случай завоза омикрон-штамма коронавируса из России. Одним из заразившихся «омикроном» стал пассажир, прибывший из России.

Группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга пришла к выводу, что вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.

Фото instagram.com/cyrilramaphosa

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заболел коронавирусом. На данный момент у него проявляются некоторые слабые симптомы вируса, Рамафоса находится под наблюдением врачей.

Участники акции против вакцинации от COVID-19 перекрыли трассу Киев–Харьков на Украине. В мероприятии приняли участие около 100 человек. Граждане ходили по пешеходному переходу, что затрудняло движение машин. Украинцы требовали отменить законопроект, который, согласно их мнению, ущемляет права человека.

Маргарита Головатенко