За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

За выходные в электротранспорте Казани без QR-кода пытались проехать 26 человек: 16 из них выявили в трамваях и троллейбусах и 10 — в метрополитене. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Вызывать полицию на место не стали.

Утром 13 декабря салон наземного транспорта пришлось покинуть пяти пассажирам, метро — трем. Также контролеры выявили 34 человека без масок, из них 22 надели маски после замечания. Остальные 12 человек покинули салон.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Минтранс России продолжит проработку деталей закона о системе QR-кодов в общественном транспорте. Госдума и Минтранс примут итоговое решение с учетом консультаций министра с председателем кабмина. Еще будет учитываться позиция президента.

Ольга Шагиева