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В Сербии произвели 2 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V»

04:34, 13.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Сербии произвели 2 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru

На территории Сербии произведено около 2 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на министра инноваций и технологического развития страны Ненада Поповича.

Попович рассказал, что в ближайшее время будет произведено минимум 4 млн доз. Помимо этого, Сербия скоро подпишет с Россией соглашение о закупке 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». На территории страны хотят организовать производство препарата и назальной вакцины «Спутник V».

По словам министра, большинство сербов выбрали для вакцинации именно «Спутник V», так как верят в ее высокую безопасность и эффективность.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре директор сербского Института онкологии и радиологии Даница Груйичич стала первым пациентом, кто принял расфасованную в республике вакцину «Спутник V».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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