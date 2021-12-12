Кабмин продлил упрощенный порядок ввоза в РФ медизделий для борьбы с пандемией

Кабмин РФ продлил до 2025 года упрощенный порядок ввоза медицинских изделий для борьбы с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В России продлевается упрощенный порядок ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Упрощенная процедура позволит получать документы для ввоза и использования медизделий в максимально короткие сроки. Этот порядок должен был действовать до 2022 года. Теперь его продлили еще на 3 года.

Год назад премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении мониторинга движения лекарств.



Ольга Шагиева