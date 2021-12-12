В Южной Корее зарегистрирован случай завоза омикрон-штамма из России

В Южной Корее зарегистрировали случай завоза омикрон-штамма коронавируса из России. Одним из заразившихся «омикроном» стал пассажир, прибывший из России.

В стране за сутки выявили «омикрон» у 15 человек. Двое из них вернулись из Конго, один из Великобритании, один из России. Последний въехал в страну 27 ноября. Власти разбираются, где он мог заболеть.

Всего в Южной Корее выявлено 90 заболевших «омикрон»-штаммом. Из них 23 человека прибыли из-за граница, 67 заразились внутри страны, пишет «РИА Новости».



Сегодня также шесть случаев заболевания омикрон-штаммом выявили в Турции.

Ольга Шагиева