РБК: Минтранс продолжит прорабатывать закон о QR-кодах на транспорте

Минтранс России продолжит проработку деталей закона о системе QR-кодов в общественном транспорте, сообщает РБК со ссылкой на министерство.



Госдума и Минтранс примут итоговое решение с учетом консультаций министра с председателем кабмина. Еще будет учитываться позиция президента.

По словам главы комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, на Совете думы 13 декабря Комитет предложит перенести законопроект и изучить его положительные и отрицательные стороны. В первом чтении он рассматриваться не будет.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения законопроектов о внедрении системы QR-кодов в общественном транспорте.

Маргарита Головатенко