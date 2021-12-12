Эксперты считают, что вакцина от Pfizer в 32 раза менее эффективна против «омикрона»

Группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга пришла к выводу, что вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.

«Мы видим, что у большинства людей [после двух доз данной прививки] был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта Sars-CoV-2, однако эта способность была значительно — в 32 раза или более — снижена против омикрон-разновидности», — приводит слова профессора медицинского факультета Университета Гонконга Малика газета South China Morning Post.

Ученые собираются представить результаты исследования в отношении эффективности против омикрон-штамма другой доступной в Гонконге вакцины производства китайской компании Sinovac. Однако этот препарат считается менее эффективным с точки зрения выработки антител.



Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что оснований менять вакцину против коронавируса пока нет.



Ольга Шагиева