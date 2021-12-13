QR-коды привели к падению турпотока на новогоднюю Казань

Спрос на самостоятельный туризм на новогоднюю Казань упал на 60%. Причина тому — введение QR-кодов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Заметное снижение туристов отметили и туроператоры. Снижение количества заявок отметили в «Интуристе», «Дельфине», «Мастерской путешествий» — там уже не верят во внезапный резкий всплеск продаж непосредственно перед праздниками.

Фото: realnoevremya.ru

Представители турбизнеса и отельеры видят причину в введении режима QR-кодов

«Полагаем, что страх и негатив к посещению Татарстана у туристов мог появиться после федеральных телерепортажей, как людей высаживали из транспорта из-за отсутствия QR-кодов», — приводит АТОР слова представителя «Интуриста».

При этом туристам с экскурсионными программами коды для экскурсионных автобусов и посещения включенных в программу объектов не нужны.



Систему обязательных QR-кодов для пассажиров общественного транспорта ввели в Казани и других городах Татарстана с 22 ноября. Непривитым людям старше 60 лет временно заблокировали транспортные карты.

Ольга Шагиева