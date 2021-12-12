ВОЗ считает штамм коронавируса «омикрон» не опасней «дельты»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что новый штамм коронавируса «омикрон» может снижать эффективность вакцин от коронавируса, но этот вариант не такой опасный, как «дельта». Таковы предварительные данные технической информации ВОЗ, связанной с новым вариантом COVID-19.

«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрон». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — приводит сообщение «РИА Новости».

Эти же данные говорят о том, что штамм менее опасен: большинство выявленных случаев проходили в бессимптомной, легкой форме, либо средней форме.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее группа ученых из Университета Гонконга и Китайского университета Гонконга пришла к выводу, что вакцина консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech в 32 раза менее эффективна против омикрон-штамма по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса.

Ольга Шагиева