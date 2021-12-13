Лекарство от алкоголизма оказалось эффективным в лечении коронавируса
Специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы обнаружили, что лекарство от алкоголизма дисульфирам показывает эффективность в борьбе с коронавирусом.
При лечении пациентов этим лекарством риск летального исхода от COVID-19 снижается, количество летальных случаев снизилось на 34%, сообщают «Известия».
Причина благотворного действия лекарства заключается в снижении выработки фермента, который участвует в метаболизме этанола. Подавляя участвующий в гипервоспалении белок, препарат ослабляет симптомы тяжелой формы заболевания.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что новый штамм коронавируса «омикрон» может снижать эффективность вакцин от коронавируса, но этот вариант не такой опасный, как «дельта».
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