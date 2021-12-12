В Татарстане подтверждено четыре случая смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.



COVID-19 стал причиной смерти женщины 1927 года рождения и трех мужчин 1934, 1940 и 1939 годов рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 12 декабря в республике зарегистрирован 1341 летальный случай от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 189 заболевших COVID-19.







Дарья Акимова