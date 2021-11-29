Главное за выходные: победа «Ак Барса», омикрон-штамм уже в Европе, умер Александр Градский
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 29 ноября
- Центр им. Н.Ф. Гамалеи начал клинические исследования вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа, сообщил директор центра Александр Гинцбург. После получения назальной вакцины человек перестает быть распространителем коронавируса. Это связано с образованием секреторных антител.
- В Центре им. Гамалеи считают, что «Спутник V» будет эффективен против нового штамма «омикрон». «Спутник V» дает наиболее широкий спектр вируснейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами, поэтому вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше, заявил Гинцбург.
- Минздрав ЮАР заявил, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны против нового штамма. Ученый сослался на имеющиеся данные, подтверждающие эффективность вакцин. Помимо этого, он сообщил, что 75% госпитализированных с омикрон-штаммом в стране не имеют прививки от коронавируса. Большинство из них — это молодые люди до 35 лет.
- Первые случаи инфицирования штаммом «омикрон» зарегистрированы в Израиле, Германии, в Великобритании и Чехии, Нидерландах, Бельгии. Первым закрыл границы для иностранцев Израиль, ужесточила санитарный контроль за прибывающими самолетами из восьми африканских стран Германия. В Роспотребнадзоре заявили, что штамма «омикрон» в России нет.
- В возрасте 72 лет умер народный артист, певец и композитор Александр Градский. В пятницу композитор был госпитализирован с подозрением на инсульт, он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Здоровье артиста резко ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса. После инфекции он почти не вставал.
- Казанский «Ак Барс» победил «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 3:2, отыгравшись за 1 секунду до финальной сирены. В овертайме татарстанские команды не забили, а в серии буллитов точнее оказались казанцы.
Голы у «Ак Барса» забросили Даниил Тарасов, Кирилл Петров и Джордан Уил. У «Нефтехимика» — Тимур Хафизов и Егор Попов. Следующая игра у казанцев пройдет 30 ноября на выезде с московским «Динамо».
- В Советском районном суде Казани рассматривался материал по избранию меры пресечения в отношении 26-летнего жителя Казани, которого подозревали в сбыте «незамерзайки» с метанолом. Ею отравились студенты казанского вуза во время вечеринки. Судом было отказано в избрании меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Следователь не предоставил суду достаточных и достоверных сведений о причастности подозреваемого Андрея Сорожкина.
- Часть магистрали М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань продлена до Екатеринбурга и пройдет через Башкортостан. В маршрут войдут участок М-7 «Волга» от Дюртюлей до Татарстана длиной 64,9 км и новая магистраль М-12 Казань — Екатеринбург от Дюртюлей в сторону поселка Ачит Свердловской области протяженностью более 140 км. Дорогу в Башкирии начнут строить в 2022 году и планируют закончить ее строительство к 2024 году.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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