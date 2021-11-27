Суд отказал в мере пресечения сбытчику «незамерзайки», которой отравились казанские студенты

В Советском районном суде Казани рассматривался материал о избранию меры пресечения в отношении 26-летнего жителя Казани, которого подозревали в сбыте «незамерзайки» с метанолом. Ею отравились студенты казанского вуза во время вечеринки. Судом было отказано в избрании меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Следователь не предоставил суду достаточных и достоверных сведений о причастности подозреваемого Сорожкина А.В. к инкриминируемому преступлению. Поэтому никакая мера пресечения судом не была избрана.

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Материалы дела были рассмотрены сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 16.11.21 г. по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.



Ранее в результате следственных действий был установлен предприниматель, поставивший «незамерзайку» каршеринговой компании, затем — лицо, реализовавшее ему ядовитую жидкость. 25 ноября СК обнаружил незаконный цех по производству «незамерзайки» на Тихорецкой улице.





Дарья Акимова