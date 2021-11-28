В Роспотребнадзоре заявили, что штамма «омикрон» в России нет

Эксперты Роспотребнадзора прокомментировали сообщения о появлении в России нового штамма коронавируса. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, варианта «омикрон» в стране нет. Об этом сообщили «РИА Новости».

Хафизов рассказал, что по состоянию на сегодня штамм не обнаружен. Но ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, и от пациентов, посещавших другие страны в последнее время.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сенатор Владимир Круглый заявил, что штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России. Он мог попасть в страну с туристами из Египта.



Дарья Акимова