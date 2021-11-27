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Минздрав ЮАР заявил, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны к новому штамму

18:49, 27.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав ЮАР заявил, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны к новому штамму
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса так же эффективны по отношению к новому штамму «омикрон», как и против других вариантов COVID-19. Об этом сообщил ТАСС.

Ученый сослался на имеющиеся данные, подтверждающие эффективность вакцин. Помимо этого, он сообщил, что 75% госпитализированных с омикрон-штаммом в стране не имеют прививки от коронавируса. Большинство из них — это молодые люди до 35 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее ученые, разработавшие вакцину AstraZeneca, сообщили, что сомневаются в появлении новой волны пандемии из-за нового штамма коронавируса.

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

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