Минздрав ЮАР заявил, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны к новому штамму
Член консультационного совета при Минздраве ЮАР профессор Ян Санне заявил, что имеющиеся вакцины от коронавируса так же эффективны по отношению к новому штамму «омикрон», как и против других вариантов COVID-19. Об этом сообщил ТАСС.
Ученый сослался на имеющиеся данные, подтверждающие эффективность вакцин. Помимо этого, он сообщил, что 75% госпитализированных с омикрон-штаммом в стране не имеют прививки от коронавируса. Большинство из них — это молодые люди до 35 лет.
Ранее ученые, разработавшие вакцину AstraZeneca, сообщили, что сомневаются в появлении новой волны пандемии из-за нового штамма коронавируса.
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