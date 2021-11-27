В Германии выявлен первый случай заболевания новым штаммом COVID-19

В Германии, предположительно, выявлен первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе в своем Twitter.

Он написал, что мутации, характерные для этого варианта коронавируса, выявлены у туриста, прибывшего прошлой ночью из Южной Африки. Он уже был отправлен на изоляцию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне в Бельгии подтвердился первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом коронавируса. Пациентка с «омикроном», по сообщениям вирусологов, вернулась из Египта.



Также в Израиле есть заболевшие новым штаммом вируса. Местный житель приехал из Малави.

Дарья Акимова