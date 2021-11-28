Новости общества

11:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Германия ограничила въезд из стран юга Африки и ужесточила санитарный контроль

10:57, 28.11.2021
Германия ограничила въезд из стран юга Африки и ужесточила санитарный контроль
Фото: realnoevremya.ru

Германия ужесточила санитарный контроль за прибывающими самолетами из восьми африканских стран в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Институт Роберта Коха.

Все без исключения прибывающие из ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии и Зимбабве будут обязаны отправляться на карантин. Сократить срок карантина не получится даже с отрицательным тестом.

Авиакомпании могут брать на борт только граждан и резидентов ФРГ.

Вчера в Германии был выявлен первый случай заболевания новым штаммом COVID-19.

Ольга Шагиева
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также