Центр Гамалеи начал клинические исследования назальной вакцины от коронавируса

Центр. им. Н. Ф. Гамалеи начал клинические исследования вакцины против нового коронавируса в виде спрея для носа, сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

Также Гинцбург сообщил, что после получения назальной вакцины человек перестает быть распространителем коронавируса. Это связано с образованием секреторных антител.

«Это антитела, которые будут секретироваться [...], как секретируется та жидкость, которая в народе называется выделениями из носа. Вот в этих выделениях из носа будет содержаться большое количество антител. [...]. Эти антитела будут взаимодействовать и нейтрализовывать тот вирус, который вы вдохнули непосредственно из воздуха. При этом вы не будете распространителем.



Вакцина вводится при помощи шприца. Правда, вместо иголки на нем специальная насадка с маленьким фильтром и отверстиями.

В минувшие выходные президент России Владимир Путин вызвался принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи. Соответствующее согласие на участие в исследовании он договорился подписать с замдиректора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым.



Ольга Шагиева