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В Нидерландах официально подтверждены случаи заболевания новым штаммом COVID-19

15:27, 28.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Нидерландах официально подтверждены случаи заболевания новым штаммом COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нидерландах официально подтверждены 13 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Все эти люд приехали в королевство из ЮАР.

Новость дополняется.

Фото: realnoevremya.ru

В Европе случаи заболевания новым вариантом коронавируса обнаружены в Великобритании, Чехии, Бельгии и Германии.

В Израиле, где также был обнаружен новый штамм, власти на две недели закрыли границы для иностранцев.

Дарья Акимова
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