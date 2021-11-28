В Нидерландах официально подтверждены случаи заболевания новым штаммом COVID-19
В Нидерландах официально подтверждены 13 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 «омикрон». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
Все эти люд приехали в королевство из ЮАР.
Новость дополняется.
В Европе случаи заболевания новым вариантом коронавируса обнаружены в Великобритании, Чехии, Бельгии и Германии.
В Израиле, где также был обнаружен новый штамм, власти на две недели закрыли границы для иностранцев.
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