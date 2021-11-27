В Великобритании и Чехии выявили случаи заражения новым штаммом COVID-19
В Европе выявляются новые случаи заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.
Так, в Великобритании Минздрав сообщил, что в стране выявлено два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Один — в Челмсфорде, другой — в Ноттингеме.
В Чехии обнаружен новый вариант коронавируса у туристки, вернувшейся из Намибии.
Чуть ранее новый штамм COVID-19 выявили в Германии у туриста из Южной Африки. До этого подтвердили случай в Бельгии у женщины, прибывшей из Египта. Есть заболевшие «омикроном» в Израиле. Там его нашли у гражданина страны, вернувшегося из Малави.
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