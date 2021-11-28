Часть трассы М-12 пройдет через Башкортостан

Часть магистрали М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань» продлена до Екатеринбурга и пройдет через Башкортостан. Об этом сообщает Центр управления республикой Башкирии в своих соцсетях.

В маршрут войдут участок М-7 «Волга» от Дюртюлей до Татарстана длиной 64,9 км и новая магистраль М-12 «Казань-Екатеринбург» от Дюртюлей в сторону поселка Ачит Свердловской области протяженностью более 140 км.

Дорогу в Башкирии начнут строить в 202 году и планируют закончить ее строительство к 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее стало известно, что при строительстве трассы М-12 археологи обнаружили древние поселения в селе Азбаба Апастовского района и в селе Средняя Куланга Кайбицкого района Татарстана. Ученые нашли фундаменты жилых домов, медные монеты второй половины XVII—XVIII веков, перстни, кольца, ажурные подвески, обломки посуды, нательные крестики, пуговицы, запонки, колокольчики, ключи и другие предметы быта.







Дарья Акимова