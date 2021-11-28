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Власти Израиля закрыли границы из-за штамма «омикрон»

08:45, 28.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Израиля закрыли границы из-за штамма «омикрон»
Фото: realnoevremya.ru

В Израиле на две недели закроют границы для иностранцев из-за вспышки нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Въезд всех иностранных граждан запрещен, кроме случаев, одобренных специальной комиссией. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) намерена активировать мониторинг мобильных телефонов для отслеживания перемещений подтвержденных инфицированных и прерывать цепочки заражений.

Решение властей вступят в силу в полночь с воскресенья (28 ноября 2021 г.) по понедельник (29 ноября 2021 г.) и будут действовать 14 дней, пишет ТАСС.

Вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в страну должны пройти ПЦР-тест, после чего отправиться на карантин. Непривитые должны находиться на самоизоляции в течение семи дней, если второй тест покажет отрицательный результат.

Фот: realnoevremya.ru

Ранее ученые из Великобритании сообщили о появлении в Ботсване нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Исследователи обратили внимание на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Штамм получил название «омикрон», первые случаи уже выявили в Израиле, Бельгии, Германии, Великобритании и Чехии.

Ольга Шагиева
Общество

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