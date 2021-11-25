Итоги дня: трагедия в шахте «Листвяжная», отставка главы ФСИН, законопроект о QR-кодах в Госсовете и на улицах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 25 ноября:
- Утром на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. Госпитализировали 38 пострадавших, 11 человек продолжат лечение амбулаторно. Погибли 11 шахтеров. Местоположение еще 35 человек, оказавшихся под землей, не установлено. Позднее спасателям пришлось временно остановить операцию по спасению шахтеров из-за угрозы взрыва. МЧС подтвердило, что отделение горноспасателей перестало выходить на связь — трое из них погибли. В области объявили трехдневный траур с 26 по 28 ноября. Соболезнования родным погибших выразил президент России Владимир Путин.
- Президент России Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Теперь его место займет генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, который до сегодняшнего дня занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.
- Жителям Татарстана, у которых сделана только одна прививка от COVID-19, разрешили пользоваться общественным транспортом. Согласно постановлению регионального Минздрава, тем, кто получил первый компонент вакцины, с завтрашнего дня начнут выдавать QR-коды, действующие 24 дня со дня прививки. Также проезд в общественном транспорте разрешен людям с медотводом и военным, которые сделали вакцину.
- В Татарстане запустили сервис для проверки блокировки и разблокировки льготных транспортных карт. Сервисом рекомендуется пользоваться пассажирам старше 60 лет, у которых ранее было приостановлено действие льготных транспортных карт. Чтобы проверить необходимую информацию, нужно ввести номер карты в специальном разделе. Если блокировки не было, то на экране появится надпись «Карта активна».
- Тем временем на некоторых маршрутах казанского общественного транспорта на 50% снизился пассажиропоток. Причиной стало введение QR-кодов. Как рассказал председатель Ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков, в среднем по городу идет снижение потока пассажиров более чем на 35%, но кое-где оно достигло 50%.
- Депутаты Госдумы согласились лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося. На прошлой неделе такое представление поступило от генпрокурора РФ Игоря Краснова. В документе указывается на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом на определенные действия.
- Для бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова гособвинитель запросил 2,5 года колонии-поселения. Его адвокат Елена Точилкина предложила оправдать подсудимого по эпизоду злоупотребления полномочиями, а второй эпизод (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) прекратить за сроком давности. В процессе объявили перерыв до 16 декабря — на подготовку подсудимого к последнему слову.
- Парламент Татарстана предложил 18 поправок в федеральный законопроект о единой системе публичной власти в России. В их числе сохранение возможности у глав региона называться президентами. Также, по мнению депутатов РТ, основам конституционного строя РФ противоречит положение о праве федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств.
- В Казани возле здания мэрии прошел стихийный митинг против QR-кодов. В основном на акцию собрались люди среднего и старшего возраста. Заместитель начальника полиции УВД Казани Сергей Чанкин призывал собравшихся разойтись. Через 40 минут после начала акции начались задержания, некоторые участники разошлись.
- Госсовет РТ выступил в поддержку правительственного законопроекта о доступе в общественные места по QR-кодам. Депутатов парламента, которые проголосовали против законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте по всей стране, пригласили в «красную» зону, где на износ трудятся 16 тысяч медработников. В общей сложности против выступили семь человек: представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев, член «Справедливой России» Альмир Михеев и пять представителей КПРФ. Детали — в материале «Реального времени».
- Не поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте по всей стране депутаты в Северной Осетии. Для принятия нужно было набрать хотя бы 35 голосов, однако такую идею поддержали лишь 30 человек, еще 12 выступили против.
- Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, какой будет погода в Татарстане в последние дни осени. По его словам, в этот период ожидается аномально теплая погода и температура воздуха будет выше примерно на пять градусов климатической нормы. Несмотря на это, устойчивый снежный покров в республике никуда не денется, снег будет только прибавляться.
- В Набережных Челнах на трассе М-7 построили надземный пешеходный переход возле дачных поселков «Гидростроитель» и «Заря» на 1043-м км трассы. Работы производились в течение девяти месяцев. Длина пешеходного перехода составила более 82 м, а ширина — 3 м. Также рядом появились пешеходные дорожки.
- В Набережных Челнах наблюдается снижение напряженности в общественном транспорте после введения QR-кодов. Вместе с тем отмечен и спад пассажиропотока — 20%. Как рассказал первый замруководителя исполнительного комитета Илья Зуев, проверки сертификатов о вакцинации в автобусах и трамваях продолжатся, но они «не носят карательный характер».
- В Казани концерт Моршенштерна перенесли на весну, мероприятие состоится в маре следующего года в бальном зале гостиничного комплекса Korston Club Hotel. Изначально оно было запланировано на октябрь. Как рассказали в продюсерском центре, было принято решение провести концерт на меньшей площадке, но не переносить его на более поздние сроки. Купленные в прошлом месяце билеты будут действовать весной.
- Казань может стать столицей соревнований «Игры будущего — 2023». В Москве началась официальная заявочная кампания на проведение соревнований. Столица Татарстана подала свою заявку. Согласно условиям, победитель должен будет принять 300 тысяч участников и зрителей мероприятия.
- Ректора Казанского кооперативного института Алсу Набиеву избрали новой главой женского объединения «Мэрхэмэт — Милосердие». Ранее этот пост занимала ныне депутат Госдумы Татьяна Ларионова.
- И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что конфликт на Украине должен решаться путем диалога, а агрессивные действия в отношении нее потребуют единого ответа Евросоюза. По словам Меркель, в вопросе украинского урегулирования необходимы условия для диалога с Россией.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отчеты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ говорят о наступательных действиях вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка. По словам Захаровой, в этом районе украинские военные продвинули свои фортификационные укрепления как минимум на один километр, об этом свидетельствует оценка наблюдателей.
- Долговая нагрузка россиян увеличилась с 9,8% до 10,2% в первом полугодии 2021 года. «Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, который сопровождался снижением стандартов кредитования», — сообщили в Центробанке.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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