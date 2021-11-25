В Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим на шахте «Листвяжная»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил в регионе трехдневный траур по погибшим шахтерам в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Траур пройдет с 26 по 28 ноября. В эти дни на всей территории области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, Кузбасса и муниципалитетов и отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

Фото: realnoevremya.ru

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошел взрыв. В результате погибло 11 человек. По последним данным, госпитализировали 38 пострадавших, 11 человек продолжат лечение амбулаторно. В настоящее время спасатели временно приостановили операцию по спасению шахтеров из-за угрозы взрыва.



Дарья Акимова