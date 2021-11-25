Парламент РТ предложил 18 поправок в законопроект о единой системе публичной власти

Депутаты Госсовета РТ предложили 18 поправок в федеральный законопроект о единой системе публичной власти в России. Среди них — исключение из проекта запрета главам региона называться президентами. Так, наименование должности высшего должностного лица определяется в зависимости от установленной в регионе конституции или устава.

Также депутаты предложили исключить из законопроекта положение о том, что высшие органы исполнительной власти регионов должны называться «правительствами». Кроме того, основам конституционного строя РФ противоречит положение о том, что федеральные органы власти могут участвовать в формировании региональных министерств, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Изначально вопрос о проекте закона о единой системе публичной власти в РФ не был включен в повестку сегодняшнего заседания парламента.

Диана Жиленкова