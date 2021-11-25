Новым руководителем женского объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» избрана депутат Алсу Набиева
Новым главой женского объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» избрана ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева, сообщил сегодня председатель Государственного Совета РТ Фарит Мухаметшин.
Ранее объединение женщин-депутатов возглавляла Татьяна Ларионова, которая стала депутатом Госдумы.
Член объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» Светлана Вострикова ранее стала зампредом комитета Госсовета Татарстана по социальной политике.
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