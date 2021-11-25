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Новым руководителем женского объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» избрана депутат Алсу Набиева

10:25, 25.11.2021
Новым руководителем женского объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» избрана депутат Алсу Набиева
Фото: tatarstan.ru

Новым главой женского объединения «Мэрхэмэт — Милосердие» избрана ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева, сообщил сегодня председатель Государственного Совета РТ Фарит Мухаметшин.

Ранее объединение женщин-депутатов возглавляла Татьяна Ларионова, которая стала депутатом Госдумы.

Фото: Ринат Назметдинов

Член объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие» Светлана Вострикова ранее стала зампредом комитета Госсовета Татарстана по социальной политике.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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