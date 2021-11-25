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В Татарстане заработал сервис по проверке работы льготных транспортных карт

14:28, 25.11.2021
В Татарстане заработал сервис по проверке работы льготных транспортных карт
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Татарстане запустили сервис по проверке блокировки и разблокировки льготных транспортных карт. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Пассажирам старше 60-ти лет, планирующим оплачивать проезд льготной транспортной картой, рекомендуется проверить информацию по карте. Для этого надо ввести номер карты в специальном разделе. Если блокировки не было, то на экране появится надпись «Карта активна».

В случае, если карта заблокирована, а пассажир имеет QR-код о вакцинации от COVID-19, либо перенесенном заболевании, рекомендуется обратиться на горячую линию Минздрава Татарстана по телефону +7(919)6930543.

В Татарстане с 22 ноября начали действовать QR-коды в общественном транспорте. Действие льготных транспортных карт непривитых граждан старше 60 лет приостановлено.

Ольга Шагиева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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