В Татарстане заработал сервис по проверке работы льготных транспортных карт

В Татарстане запустили сервис по проверке блокировки и разблокировки льготных транспортных карт. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Пассажирам старше 60-ти лет, планирующим оплачивать проезд льготной транспортной картой, рекомендуется проверить информацию по карте. Для этого надо ввести номер карты в специальном разделе. Если блокировки не было, то на экране появится надпись «Карта активна».

В случае, если карта заблокирована, а пассажир имеет QR-код о вакцинации от COVID-19, либо перенесенном заболевании, рекомендуется обратиться на горячую линию Минздрава Татарстана по телефону +7(919)6930543.

В Татарстане с 22 ноября начали действовать QR-коды в общественном транспорте. Действие льготных транспортных карт непривитых граждан старше 60 лет приостановлено.



Ольга Шагиева