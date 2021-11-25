В Татарстане ожидается аномально теплая погода, но снег никуда не денется

План по теплу и осадкам перевыполнен

Осталось меньше недели до прихода зимы. Конец осени был щедр на снегопады и метели, чем и застал врасплох многих автомобилистов и любителей провести свободное время на свежем воздухе. К какой погоде стоит готовиться татарстанцам в последние осенние деньки и можно ли уже строить планы на главный зимний праздник, рассказал «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев

Сейчас, по его словам, Татарстан находится под влиянием Северной Атлантики, на территорию республики проникают теплые и влажные воздушные массы. Благодаря этому до конца ноября погода в РТ будет аномально теплой и будет выше примерно на пять градусов климатической нормы. Для сравнения: средняя многолетняя температура, характерная для этого периода, составляет -6 градусов. Однако в ближайшие дни дневные температуры приблизятся к нулевым отметкам, а ночные составят от -2 до -3 градусов. Такая погода ожидается в целом в европейской части России.

Фото: kpfu.ru

В последнее время в Татарстане выпало и достаточно большое количество осадков. По словам Юрия Переведенцева, сейчас высота снежного покрова составляет 15 сантиметров, снег продолжает прибывать. План по осадкам в ноябре не только с успехом выполняется, но даже перевыполняется. По теплу, кстати, тоже.

Несмотря на аномальное тепло, без снега татарстанцы не останутся. Дело в том, что, хотя дневные температуры и близки к нулю, ночные все же остаются отрицательными. Поэтому снежный покров не только никуда не денется, но и вдобавок начнет прибавляться.

Фото: kzn.ru

«Если к нам придет блокирующий антициклон, то декабрь будет холодным»

Тем временем о погоде в преддверии Нового года довольно сложно сказать. Согласно долгосрочным прогнозам Гидрометцентра РФ, в декабре температурный фон будет ниже климатической нормы, то есть в этом месяце будет холоднее, чем обычно. А вот январь, февраль и март останутся в пределах климатической нормы.

Как объяснил профессор КФУ, все будет зависеть от циклонической активности:

— Если циклоны будут часто заглядывать в гости в республику, то декабрь будет выше климатической нормы, да и снега будет предостаточно. А если к нам придет блокирующий антициклон, то декабрь будет холодным, также можно ожидать холодного Нового года.

Но пока что все это остается на уровне домыслов и догадок. Как рассказал Юрий Переведенцев, в деталях на этот период никто не может дать точные прогнозы. В лучшем случае детальную информацию можно дать только на неделю вперед, а далее события уже носят вероятностный характер. Что можно в целом сказать и о декабре: в этом месяце погода довольная неустойчивая и подвержена колебаниям.

Фото: Дмитрий Резнов

Непогода в Татарстане в последние несколько недель

Последние несколько недель синоптики не раз предупреждали татарстанцев об ухудшении погодных условий. Первый снег в республике выпал в конце октября, а уверенный снегопад обрушился на РТ две недели назад. Например, в Казани за короткий промежуток времени на дорогах образовались сильные заторы, местами произошли ДТП.

С тех пор в Татарстане сохранились обильные осадки. Вместе с тем на улицы татарстанской столицы для уборки снега начали ежедневно выходить несколько сотен специальной техники. А в прошлую субботу в РТ из-за сильной метели и вовсе ограничили движение междугородних автобусов. Возобновили его только к утру воскресенья.

Сегодня в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Временами ожидается снег, а в отдельных районах — метель и днем местами гололед. По прогнозу Гидрометцентра РТ, татарстанцев может застать сильный порывистый ветер до 16 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит -1... -6 градусов.



Диана Жиленкова