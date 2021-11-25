Концерт Моргенштерна в Казани перенесли на весну

Концерт исполнителя Моршенштерна в Казани перенесли на весну, мероприятие состоится 26 марта 2022 года в бальном зале гостиничного комплекса Korston Club Hotel, сообщили «Коммерсанту» в продюсерском центре ShowMakers Group.



Шоу может не сохранить изначально планируемого размаха. В октябре концерт хотели провести в ледовом дворце «Татнефть Арена» на 10 тыс. человек, однако он не состоялся из-за проведения в нем хоккейного матча. Зал гостиничного комплекса Korston Club Hotel рассчитан на 3 тыс. мест.

«Мы приняли решение провести концерт на меньшей площадке, но не переносить его на более поздние сроки», — сказали в продюсерском центре. Билеты, купленные на выступление в октябре, будут действовать весной.

Ранее концертный директор Моргенштерна высказывался о сообщениях об отмене концертов в Казани.

Маргарита Головатенко