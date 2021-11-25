В Госдуме согласились на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности
Депутаты Госдумы согласились лишить депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого подозревают в незаконной охоте на лося.
Представление генпрокурора РФ Игоря Краснова о лишении Рашкина неприкосновенности поступило 17 ноября. В документе сообщалось о возбуждении в отношении депутата уголовного дела, проведении ряда следственных действий и избрании меры пресечения с запретом определенных действий.
Согласно материалам уголовного дела, 29 октября этого года в 2.30 на открытом участке местности в Лысогорском районе в нарушение действующего законодательства и без разрешения на охоту была совершена незаконная добыча лося. Уголовное дело расследует СК по Саратовской области.
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