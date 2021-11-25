На трассе М-7 в Челнах построили надземный пешеходный переход

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В Челнах на трассе М-7 возвели надземный пешеходный переход, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».



Искусственное сооружение появилось возле дачных поселков «Гидростроитель» и «Заря» на 1043-м км трассы, где ежедневно проезжает около 40 тысяч автомобилей. Длина пешеходного перехода составила более 82 м, ширина — 3 м.

Работы велись девять месяцев. Специалисты возвели железобетонные опоры, смонтировали металлическое пролетное строение и лестничные сходы. Чтобы продлить срок служба перехода, конструкцию из металла обработали антикоррозийным покрытием. Остекление выполнили из монолитного прозрачного поликарбоната. Покрытие прохожей части сделали устойчивым к перепадам температур.

Рядом появились пешеходные дорожки. Для маломобильных граждан предусмотрели отдельные входы. Оборудованные пандусами. Для слабовидящих граждан установили полиуретановые тактильно-контрастные наземные указатели.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В Казани после реконструкции открыли движение по улице Тихорецкой на участке от Технической до Магистральной в обоих направлениях.

Маргарита Головатенко