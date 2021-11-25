Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН

Президент России Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Новым главой ФСИН назначен генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, который до сих пор находился на должности заместителя министра внутренних дел РФ.

Фото: мвд.рф

Аркадий Гостев пришел на службу в органы внутренних дел в 1981 году, а спустя шесть лет окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР. В 2000 году закончил 1-й факультет Академии управления МВД РФ. В 2012 году Гостева назначили заместителем министра внутренних дел РФ. Во время службы в органах внутренних дел его удостоили многих наград, в их числе медали «За доблесть в службе», «За боевое содружество» и др.

Диана Жиленкова