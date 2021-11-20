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В Татарстане полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1,3 млн человек

13:58, 20.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1,3 млн человек
Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане полный курс вакцинации от коронавируса завершили 1 390 568 жителей. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Всего прививку от COVID-19 сделали 1 915 357 татарстанцев, в том числе 18 102 — за минувшие сутки.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в регионе студентам необходимо будет сделать прививку от коронавируса для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения. Такую меру ввели также в Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.

Несколько дней назад в Совфеде предложили пожизненно лишать медицинских дипломов врачей, которые отговаривают своих пациентов от прохождения вакцинации против COVID-19.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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