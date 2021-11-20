В Татарстане полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 1,3 млн человек

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в Татарстане полный курс вакцинации от коронавируса завершили 1 390 568 жителей. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Всего прививку от COVID-19 сделали 1 915 357 татарстанцев, в том числе 18 102 — за минувшие сутки.

Фото: Максим Платонов

Вчера сообщалось, что в регионе студентам необходимо будет сделать прививку от коронавируса для прохождения учебной практики за пределами образовательного учреждения. Такую меру ввели также в Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижегородской и Калужской областях.

Несколько дней назад в Совфеде предложили пожизненно лишать медицинских дипломов врачей, которые отговаривают своих пациентов от прохождения вакцинации против COVID-19.

Диана Жиленкова