В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердилось 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.
Жертвами коронавируса стали мужчины 1946, 1954, 1941, 1944 годов рождения и женщины 1943, 1957, 1936, 1935, 1959, 1952 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
За весь период пандемии в республике умерли от COVID-19 1 164 человек.
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ сообщил, что 85% летальных исходов от коронавируса в республике приходится на лиц старше 60 лет.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым