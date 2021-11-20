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В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19

19:08, 20.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 10 случаев смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердилось 10 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Жертвами коронавируса стали мужчины 1946, 1954, 1941, 1944 годов рождения и женщины 1943, 1957, 1936, 1935, 1959, 1952 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в республике умерли от COVID-19 1 164 человек.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ сообщил, что 85% летальных исходов от коронавируса в республике приходится на лиц старше 60 лет.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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