Ученые предсказали затяжную пандемию из-за дельтаподобных вариантов COVID-19

Сочетание способности к повторному заражению и скорости передачи инфекции — основные свойства дельта-штамма. А это привести к затяжной пандемии, заявили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения Т.Х. Чана.

Некоторые варианты быстро стали доминирующими штаммами, например, альфа (британский штамм) и дельта (индийский).



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Авторы работы разработали модель, которая показывает, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами, будут влиять на популяции, которые используют различные комбинации методов борьбы с инфекцией: масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация.

Ученые выяснили, что индийский штамм, у которого есть сразу два главных свойства альфа- и бета-вариантов, вызывает наибольшие опасения. Самый эффективный способ снизить активность дельты остается массовая иммунизация, пишет Cell.

На этой неделе разновидность дельта-штамма коронавируса, которая доминирует в России и соседних странах, получила официальное название. Ее внесли в реестр номенклатуры COVID-19 Pangolin под наименованием AY.122. В Норвегии ранее обнаружили новый вариант дельта-штамма коронавируса. Эксперты считают, что он не опаснее, чем остальные. Вакцина надежно защищает от него.

Татьяна Леухина