Ученые из Британии пришли к выводу, что у медиков, лечащих пациентов с COVID-19, есть особый иммунитет

Фото: Максим Платонов

Британские ученые заявили, что у медиков, лечащих пациентов с COVID-19, есть особый иммунитет к вирусу. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature.

В исследовании приняли участие 58 медиков одной из клиник Великобритании. У них выявляли скрытые инфекции и определяли уровень антител. В течение четырех месяцев у участников эксперимента не нашли положительного результата ПЦР, признаков антител или симптомов инфекции.

Фото: Максим Платонов

Однако ученые отмечают, что пока окончательно не доказано то, что обследованные люди действительно контактировали с заболевшими COVID-19, передают «Известия».

Вчера вирусолог Центра им. Гамалеи Александр Бутенко сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в стране. По его словам, при сохранении такой положительной динамики может идти речь о спаде волны COVID-19.

Диана Жиленкова