Президент Татарстана заявил, что быстрее всего заразиться коронавирусом можно в общественном транспорте

Транспорт — это та самая зона, где можно заразиться COVID-19 быстрее всего. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ.

Он напомнил о грядущем введении QR-кодов в городском транспорте. Нововведения вступят в силу 22 ноября. По словам президента РТ, жители республики неоднозначно относятся к ним, однако иных вариантов у правительства нет. Минниханов подчеркнул, что в странах, где применяется подобная практика, ситуация с коронавирусом уже стабилизируется.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Миндортрансе РТ призвали пассажиров не вымещать свое негодование из-за введения QR-кодов на кондукторах и водителях в общественном транспорте. Начальник управления транспорта Алексей Сидоров отметил, что ограничения действительно довольно жесткие, однако кондукторы и водители выполняют свою работу.

Диана Жиленкова