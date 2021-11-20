Как будут проверять QR-коды в общественном транспорте: разъяснения по пунктам

Фото: Максим Платонов

Подробные детали проверок

На 64 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба Комитета по транспорту города. Об этом сообщают в Ассоциации транспортных предприятии Татарстана.

Сегодня транспортные предприятия Казани получили оборудование: на все телефоны устанавливаются приложения для проверки QR-кодов, сим-карты, заряжаются аккумуляторы, оборудование проходит тестирование.

В АТП РТ раскрыли подробности проверки QR-кодов у пассажиров.

Их будут проверять и на остановках. Этим будут заниматься сотрудники автотранспортных предприятий. Они будут одеты в специальные жилеты. Удостоверившись, что у пассажира есть QR-код, проверяющий сообщит об этом кондуктору автобуса.

При проверке кондукторы и сотрудники АТП могут уточнить у пассажира имя, фамилию, дату рождения.

С 22 ноября социальные карты у непривитых пассажиров старше 60 лет будут заблокированы, напомнили перевозчики. Министерство транспорта разрабатывает правила исключения из черного списка после получения сертификата о вакцинации или медотвода.

Если пассажир сделал только первую прививку, в проезде в общественном транспорте будет отказано.

Если у человека, который сопровождает инвалида-колясочника не будет QR-кода, в проезде ему откажут.

Если у человека, который сопровождает инвалида-колясочника не будет QR-кода, в проезде ему откажут. Дети до 18 лет могут ездить в автобусах без QR-кода. Для этого необходимо будет предъявить любой документ с фотографией, где указана дата рождения.

Если родители везут ребенка в школу на автобусе, и у папы, и у мамы должен быть QR-код, у ребенка — нет.

Сегодня транспортные предприятия Казани получили оборудование: на все телефоны устанавливаются приложения для проверки QR-кодов. Фото: АТП РТ

Перевозчики просят обратной связи

Также на базе Комитета по транспорту Казани создали ситуационный центр. Там в ежедневном режиме будет отслеживаться вся ситуация на маршрутах, будут приниматься дополнительные решения. Перевозчики просят от пассажиров обратной связи.

Телефон горячей линии комитета по транспорту Казани — 275-30-50, также написать обращение можно в группе Ассоциации во Вконтакте.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ отметил, что в транспорте заразиться COVID-19 можно быстрее всего.

Министр транспорта РТ Фарит Ханифов вчера сообщал, что проверять QR-коды будут в 2 852 автобусах в республике. Он пообещал, что из автобусов, перевозящих людей между деревнями и сельскими поселениями, никого без QR-кодов не высадят, «бесчеловечных фактов не будет».



В Татарстане создали мобильные группы для проверки соблюдения ограничительных мер в транспорте. Если они выявят в салоне пассажира без QR-кода, то на него составят протокол об административном правонарушении. За это гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Татьяна Леухина