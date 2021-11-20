Россия в следующем году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год

Россия в следующем году может производить до двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мощности страны позволяют выйти на такой уровень производства. На сегодняшний день в гражданский оборот ввели более 100 миллионов вакцин. До конца года в стране произведут 300 миллионов доз.



Татьяна Леухина