Новости общества

17:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия в следующем году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год

15:59, 20.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия в следующем году может выйти на производство двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россия в следующем году может производить до двух миллиардов доз вакцин от COVID-19 в год. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на телеканале «Россия-1».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мощности страны позволяют выйти на такой уровень производства. На сегодняшний день в гражданский оборот ввели более 100 миллионов вакцин. До конца года в стране произведут 300 миллионов доз.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также