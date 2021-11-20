Минниханов рассказал, что в РТ 85% смертей от COVID-19 приходится на людей старше 60 лет

С 22 ноября в Татарстане наряду с введением QR-кодов в общественном транспорте временно ограничивается действие транспортных карт граждан старше 60 лет. Как объяснил президент РТ Рустам Минниханов, эта категория людей находится в группе высокого риска, поэтому правительство старается их максимально обезопасить.

В то же время глава республики выразил беспокойство низкими темпами вакцинации среди пожилого населения — 49%. Минниханов обратил внимание на то, что основная часть коечного фонда для больных COVID-19 занята именно людьми этой возрастной категории. Также на лиц старше 60 лет приходится 85% летальных исходов от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Минниханов назвал общественный транспорт зоной, где можно быстрее всего заразиться коронавирусом. По его словам, татарстанцы неоднозначно относятся к введению QR-кодов в транспорте, однако других вариантов у правительства нет.

Диана Жиленкова