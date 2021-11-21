Эксперт предложил ввести на федеральном уровне обязательную вакцинацию от COVID-19 среди пожилых

Фото: Максим Платонов

В России необходимо ввести на федеральном уровне обязательную вакцинацию от COVID-19 среди лиц старше 60 лет. С такой инициативой выступил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, эта категория населения относится к группе риска. К этим годам у человека скапливаются различные болезни, которые провоцируют тяжелое течение коронавируса. Наиболее эффективным защитным средством для них Жемчугов назвал вакцинацию. Также эксперт отметил, что лечащий врач сможет подобрать оптимальный срок для иммунизации, чтобы та не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения хронического заболевания, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Недавно Жемчугов назвал три сценария развития ситуации с коронавирусом. Например, COVID-19 может найти нового хозяина, с которым у него произойдет «иммунный консенсус» — то есть вирус сможет жить организме продолжительное время и не причинять ему вред.

Диана Жиленкова