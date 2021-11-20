В Набережных Челнах откроют еще один пункт вакцинации против COVID-19 и гриппа

В понедельник, 22 ноября, в Набережных Челнах откроется новый мобильный пункт вакцинации от гриппа и COVID-19. Для его посещения не нужен QR-код.

Пункт откроется в здании, где расположен офис «Сбербанка». Адрес: пр. Мусы Джалиля, д.25.

Для проведения вакцинации здесь создали все необходимые условия: процедура будет проходить в специально отведённом месте, где также организовано место для осмотра и регистрации пациента.

Фото: nabchelny.ru

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация проходит в порядке живой очереди без предварительной записи, сообщается на сайте мэрии Челнов. Пункт работает с 10 до 16 часов.

По последним данным, в Набережных Челнах привились от COVID-19 222 204 человек. Второй компонент получили 155 819 горожан.

Сегодня Минздрав РТ сообщил, что на сегодняшний день в Татарстане полный курс вакцинации от коронавируса завершили 1 390 568 жителей. Первый компонент препарата получили 1 915 357.



Татьяна Леухина