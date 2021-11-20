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Врачи предупредили о том, что переболевшие COVID-19 могут страдать от шума в ушах

17:16, 20.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врачи предупредили о том, что переболевшие COVID-19 могут страдать от шума в ушах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

У перенесших COVID-19 может появиться шум в ушах. Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на врачей.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что подобный недуг может появиться из-за двух причин: из-за влияния COVID-19 на нервную систему или образования тромбов и несвертываемости крови.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сравнил воздействие COVID-19 на нервные окончания с проблемами электроники у автомобиля. При этом он заверил, что от таких последствии COVID-19 можно избавиться при помощи лекарств и реабилитации, но этим должны заниматься врачи.

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