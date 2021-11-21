Новости общества

10:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о создании с Израилем рабочей группы по противодействию COVID-19

08:58, 21.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о создании с Израилем рабочей группы по противодействию COVID-19
Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля организуют специальную рабочую группу по противодействию COVID-19. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров руководителя российского ведомства Анны Поповой с израильской делегацией.

Встреча прошла в Москве. На ней обсудили сотрудничество в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, включая коронавирус. В ходе переговоров представители государств обменялись актуальными данными об эпидемиологической ситуации в стране, обсудили ход вакцинации и охваты тестирования на COVID-19, сообщается в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад в российском ведомстве рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в стране. Максимальное снижение показателей наблюдается в российской столице.

Диана Жиленкова
ОбществоВластьМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также