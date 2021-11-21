В Роспотребнадзоре рассказали о создании с Израилем рабочей группы по противодействию COVID-19

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор и Минздрав Израиля организуют специальную рабочую группу по противодействию COVID-19. Соответствующее решение было принято по итогам переговоров руководителя российского ведомства Анны Поповой с израильской делегацией.

Встреча прошла в Москве. На ней обсудили сотрудничество в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, включая коронавирус. В ходе переговоров представители государств обменялись актуальными данными об эпидемиологической ситуации в стране, обсудили ход вакцинации и охваты тестирования на COVID-19, сообщается в пресс-службе Роспотребнадзора.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Несколько дней назад в российском ведомстве рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в стране. Максимальное снижение показателей наблюдается в российской столице.

Диана Жиленкова