Иммунолог Рябкова призвала переболевших COVID-19 пройти ряд обследований

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Постковидный синдром достаточно распространен среди населения, поэтому перенесенный коронавирус должен стать поводом для углубленного обследования. Об этом рассказала лаборант-исследователь Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвара Рябкова.

По ее словам, для начала необходимо оценить переносимость физической нагрузки, затем провести мониторинг артериального давления, поскольку оно нередко «выходит из-под контроля» после COVID-19. Также стоит оценить состояние легких и лабораторных показателей, передает агентство «Прайм».

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце эксперт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала о самых распространенных осложнениях после COVID-19. Среди них изменения со стороны нервной системы: например, нарушается сон, появляется апатия или, наоборот, склонность к агрессии.

Диана Жиленкова